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13 декабря, 09:44

Участников массовой драки на сортировочном пункте Ozon в Екатеринбурге отстранили от работы

Российский маркетплейс Ozon подтвердил факт массовой драки на сортировочном пункте компании в Екатеринбурге. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе онлайн-площадки.

"На территории логистического центра Ozon в Екатеринбурге действительно произошёл конфликт между работниками компаний-подрядчиков, однако сотрудники службы безопасности компании оперативно пресекли его", — рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что инцидент произошёл ещё на прошлой неделе, 6 декабря, а сейчас все участники потасовки отстранены от работы. Кроме того, в ситуации разбираются правоохранительные органы.

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Напомним, о массовой драке в сортировочном центре Ozon в Екатеринбурге стало известно сегодня. Лайф публиковал видео потасовки. По некоторым данным, конфликт начался из-за того, что сотрудники мешали друг другу выйти после смены.

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Ural Mash

Максим Плетнёв

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