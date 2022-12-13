Участников массовой драки на сортировочном пункте Ozon в Екатеринбурге отстранили от работы

Российский маркетплейс Ozon подтвердил факт массовой драки на сортировочном пункте компании в Екатеринбурге. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе онлайн-площадки.

"На территории логистического центра Ozon в Екатеринбурге действительно произошёл конфликт между работниками компаний-подрядчиков, однако сотрудники службы безопасности компании оперативно пресекли его", — рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что инцидент произошёл ещё на прошлой неделе, 6 декабря, а сейчас все участники потасовки отстранены от работы. Кроме того, в ситуации разбираются правоохранительные органы.