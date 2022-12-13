Раскрыта опасность лечения зелёнкой при ветрянке

Оказывается, лечение зелёнкой во время ветрянки, которое все считают традиционным средством, может нанести вред и привести к серьёзным последствиям. Об этом предупредил детский хирург первой категории "СМ-Клиники" Максим Сергиенко.

Врач рассказал, что папулы и пузырьки, появляющиеся во время болезни, сопровождаются зудом, из-за которого дети начинают чесаться и могут занести инфекцию. Всё это чревато развитием тяжёлых ветряночных абсцессов и флегмон, которые достаточно быстро развиваются в ослабленном организме и могут приводить к фатальным последствиям.

"Первым признаком инфицирования сыпи является покраснение кожи вокруг корочки, а если этот элемент обработан зелёнкой, то это просто не видно, потому что все зелёное", — приводит его слова "Газета.ru".