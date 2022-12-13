Раскрыта опасность лечения зелёнкой при ветрянке
Хирург Сергиенко предупредил об опасности лечения зелёнкой во время ветрянки
Оказывается, лечение зелёнкой во время ветрянки, которое все считают традиционным средством, может нанести вред и привести к серьёзным последствиям. Об этом предупредил детский хирург первой категории "СМ-Клиники" Максим Сергиенко.
Врач рассказал, что папулы и пузырьки, появляющиеся во время болезни, сопровождаются зудом, из-за которого дети начинают чесаться и могут занести инфекцию. Всё это чревато развитием тяжёлых ветряночных абсцессов и флегмон, которые достаточно быстро развиваются в ослабленном организме и могут приводить к фатальным последствиям.
"Первым признаком инфицирования сыпи является покраснение кожи вокруг корочки, а если этот элемент обработан зелёнкой, то это просто не видно, потому что все зелёное", — приводит его слова "Газета.ru".
По его мнению, лучше отказаться от зелёного народного средства и использовать болтушку с цинком, которая не щиплет, подсушивает, хорошо смывается водой и в целом обладает хорошим бактерицидным действием. Кроме того, чтобы уменьшить зуд, эксперт посоветовал пропить антигистаминные препараты внутрь, которые обладают седативным эффектом.
Кстати, ранее Лайф писал, что американская фармкомпания MSD прекратит поставки в Россию вакцин от ветряной оспы ("Варивакс") и от кори, краснухи и паротита (М-М-Р II). Кроме того, запрет может коснуться и других препаратов, у которых есть аналоги в РФ. При этом в российском Минздраве заверили, что прекращение поставок от MSD никак не повлияет на доступность вакцинации.
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