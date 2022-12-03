12 фото, доказывающих, что боязнь разодетых дедов с фейковой бородой — явление интернациональное

"В детстве у меня был период, когда я всегда ходил в костюме, потому что хотел стать президентом... В то время как мои братья всё ещё боялись Санты", — ThisIsMyUsername1122.

Фото © Reddit / ThisIsMyUsername1122

"Фото из того ужасного дня, когда я узнал, что Деда Мороза не существует. Моему дяде пришлось снять маску, а то я был так напуган, что не мог перестать плакать", — arthurorir.

Фото © Reddit / arthurorir

"Племянник так испугался, что случайно зарядил Дедушке прямо в промежность", — Pleather_Boots.

Фото © Reddit / Pleather_Boots

"Племянник впервые в жизни встретился с Сантой", — Ashyvegy.

Фото © Reddit / Ashyvegy

"Моя жена, дочь и внук на коленях у Санты... Ничего не меняется", — upandattem.

Фото © Reddit / upandattem

"Один из моих любимых кадров с Сантой", — Boner_Sonar.

Фото © Reddit / Boner_Sonar

"Когда я был малышом, папа в странном костюме Санты перепугал меня до смерти", — funkyjetstream.

Фото © Reddit / funkyjetstream

"Момент, когда Санта получил между ног. У Санты была вазэктомия на прошлой неделе. Этот Санта — я", — Jimothy_Riggins.

Фото © Reddit / Jimothy_Riggins

"Моя дочь и её реакция на старую жуткую игрушку в виде Санты", — Fortunatious.

Фото © Reddit / Fortunatious

"Сын начал плакать, когда увидел Санту. Решили, что будет неплохо присоединиться", — the_trynes.