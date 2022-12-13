Журналисту Андрею Караулову изменили статус на подозреваемого

Сам Караулов, который в настоящее время находится в Дубае, ранее пояснял, что дело связано с интервью, которое вышло на канале "Караулов LIFE". При этом журналист отметил, что дознаватели уже проводили обыск с собаками у него дома, прекрасно зная о его проблемах с сердцем и необходимости в лечении. В начале октября Караулов выехал из страны — по его словам, на операцию. Ранее его адвокат разъяснил, что журналист проходит по делу о клевете в качестве свидетеля.