Выдворенный из России Некоглай сообщил о планах податься в политику

Блогер Николай Лебедев, более известный под псевдонимом Некоглай, заявил, что на родине намерен податься в политику. По словам выдворенного из России тиктокера, он хочет создать в Молдавии Общественную наблюдательную комиссию по защите прав человека в местах принудительного содержания (ОНК).

"Поделюсь своими планами. Я хочу стать политическим деятелем в Молдавии, моя первостепенная и самая важная задача — я хочу создать ОНК в Молдавии... Я хочу встретиться с президентом Республики Молдова, это моя цель, которой я пытаюсь добиться", — рассказал блогер в соцсетях.