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13 декабря, 10:01

Выдворенный из России Некоглай сообщил о планах податься в политику

Депортированный из России блогер Некоглай заявил о намерении создать ОНК в Молдавии

Блогер Николай Лебедев, более известный под псевдонимом Некоглай, заявил, что на родине намерен податься в политику. По словам выдворенного из России тиктокера, он хочет создать в Молдавии Общественную наблюдательную комиссию по защите прав человека в местах принудительного содержания (ОНК).

"Поделюсь своими планами. Я хочу стать политическим деятелем в Молдавии, моя первостепенная и самая важная задача — я хочу создать ОНК в Молдавии... Я хочу встретиться с президентом Республики Молдова, это моя цель, которой я пытаюсь добиться", — рассказал блогер в соцсетях.

Идею создания ОНК на родине Некоглай объяснил тем, что в России, после того как его задержали, деятельность аналогичной организации сильно помогла ему. Поэтому теперь учреждение такой же в Молдавии является для него "кармой".

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Блогер Некоглай был задержан в Москве в середине ноября. Когда к тиктокеру нагрянула полиция, оказалось, что у него нет паспорта. В результате суд постановил, что Некоглай находился в России незаконно, нарушая миграционное законодательство. Незадолго до задержания блогер снял пародию на российского военного, участвующего в спецоперации на Украине, но позже извинился и заявил, что никого не хотел обидеть. Так или иначе, Некоглая оштрафовали на пять тысяч рублей и выдворили из России.

Обложка ©

VK/Некоглай

Максим Плетнёв
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