Киркоров, Shaman и другие звёзды рассказали, как проведут Новый год

У российских звёзд планы на Новый год примерно такие же, как и у рядовых россиян: кто-то встретит его за профессиональным ремеслом, а кто-то — в кругу семьи, соблюдая давние традиции. Как узнала газета "Известия", актёр Виктор Сухоруков, например, проведёт праздник на родине — в Орехово-Зуеве, украсив любимую ёлку.

"У меня уже много лет искусственная двухметровая ёлка по имени "Подмосковье". Она со мной уже лет двадцать. Дней за пять до 31 декабря я наряжаю ёлку. Люблю это дело. Игрушки у меня ещё старинные, но и новые добавляю. Для меня это и детство, и жизнь, и тайна", — рассказал он.

Подобных планов придерживается и Филипп Киркоров. Народный артист России будет лепить с родными снежную крепость, снеговиков, кататься на санках, а главную ночь года и вовсе проведёт за игрой в лото. По словам певца, это традиция, заведённая его отцом.

"Я верю в примету: кто позвонит первым в наступившем году, тот принесёт мне удачу", — добавил он.

В одиночку встретит праздник Николай Цискаридзе. 31 декабря он отмечает не только Новый год, но и день рождения. Артист балета редко бывает дома, поэтому и хочет встретить праздник на подоконнике с видом на Нескучный сад, распивая чай и читая книгу.

А певец Shaman встретит бой курантов на сцене, хоть сам он и называет это не работой, а доброй традицией и любимым делом.

"Не могу сказать, что это для меня работа, скорее любимое дело. И она даёт мне энергию от зрителей и поклонников. Поэтому даже отдыха на новогодних каникулах я пока не планирую", — заявил артист.