Коваленко назвал Карпина "мужиком с большой буквы"

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Коваленко рассказал, за что уважает главного тренера сборной России и наставника ФК "Ростов" Валерия Карпина. Футболист поделился мнением в беседе со "Спорт-Экспрессом", комментируя свой вызов в сборную на товарищеский матч с Киргизией в сентябре.

"Мы познакомились в поезде по пути из Ростова в Москву. Я сразу понял, что Валерий Георгиевич — мужик с большой буквы. Я увидел, что он ничего не боится, смело высказывает свою точку зрения. Прямолинейный человек! Если у него есть вопросы, он всегда задаст их тебе в лицо. Очень уважаю таких людей", — сказал Коваленко.

Он добавил, что личных бесед у них не было, лишь однажды Карпин позвал его на разговор вместе с несколькими другими игроками и спросил, хорошо ли проходит адаптация. Коваленко напомнил, что у него был дебют в сборной и тренер уделил этому моменту внимание.