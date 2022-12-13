Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 декабря, 12:19

Коваленко назвал Карпина "мужиком с большой буквы"

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Коваленко рассказал, за что уважает главного тренера сборной России и наставника ФК "Ростов" Валерия Карпина. Футболист поделился мнением в беседе со "Спорт-Экспрессом", комментируя свой вызов в сборную на товарищеский матч с Киргизией в сентябре.

"Мы познакомились в поезде по пути из Ростова в Москву. Я сразу понял, что Валерий Георгиевич — мужик с большой буквы. Я увидел, что он ничего не боится, смело высказывает свою точку зрения. Прямолинейный человек! Если у него есть вопросы, он всегда задаст их тебе в лицо. Очень уважаю таких людей", — сказал Коваленко.

Он добавил, что личных бесед у них не было, лишь однажды Карпин позвал его на разговор вместе с несколькими другими игроками и спросил, хорошо ли проходит адаптация. Коваленко напомнил, что у него был дебют в сборной и тренер уделил этому моменту внимание.

Карпин во второй раз за сезон признан лучшим тренером РПЛ по итогам месяца

Карпин во второй раз за сезон признан лучшим тренером РПЛ по итогам месяца

Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что считает главного тренера футбольного клуба "Ростов" Валерия Карпина лучшим в первой половине чемпионата России по футболу сезона 2022/2023. По его словам, Карпин выжал максимум возможностей из имеющихся у него игроков.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров