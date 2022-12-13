Госдума подготовила поправки о запрете на принуждение к сдаче биометрии

К законопроекту о единой биометрической системе подготовили поправки, предусматривающие запрет на принуждение граждан к сдаче биометрии и ответственность за такие действия. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Он отметил, что введение новых цифровых технологий не должно ущемлять ничьих прав — и если человек не хочет сдавать свои биометрические данные, то имеет на это полное право.

"Соответствующие поправки ко II чтению законопроекта мы уже подготовили. Они впрямую запрещают принуждение граждан к сдаче биометрии и устанавливают ответственность за подобные действия. Прописывается сам механизм отказа человеком от сдачи своей биометрии. Вводится запрет на любую дискриминацию таких людей", — написал он в своём телеграм-канале.