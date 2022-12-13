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Опубликовано 13 декабря 2022, 15:17

Госдума подготовила поправки о запрете на принуждение к сдаче биометрии

К законопроекту о единой биометрической системе подготовили поправки, предусматривающие запрет на принуждение граждан к сдаче биометрии и ответственность за такие действия. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Он отметил, что введение новых цифровых технологий не должно ущемлять ничьих прав — и если человек не хочет сдавать свои биометрические данные, то имеет на это полное право.

"Соответствующие поправки ко II чтению законопроекта мы уже подготовили. Они впрямую запрещают принуждение граждан к сдаче биометрии и устанавливают ответственность за подобные действия. Прописывается сам механизм отказа человеком от сдачи своей биометрии. Вводится запрет на любую дискриминацию таких людей", — написал он в своём телеграм-канале.

В Минцифры рассказали, когда станет доступным вход на "Госуслуги" по биометрии
В Минцифры рассказали, когда станет доступным вход на "Госуслуги" по биометрии

Ранее Русская православная церковь призвала оставить за россиянами безусловное право на отказ от биометрической идентификации, а также настаивает на запрете сбора биометрии детей. Кроме того, ради сохранения мира и согласия в обществе там заявили, что также следует исключить любые материальные преференции для тех, кто использует эту систему.

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ТАСС / Артем Геодакян

Николь Вербер
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