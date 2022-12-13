В МО Белоруссии заявили, что внезапная проверка боеготовности носит оборонительный характер

Внезапная проверки боеготовности белорусской армии носит оборонительный характер. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны республики по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

Лукашенко заявил о подготовке военных России и Белоруссии как единой армии

Напомним, сегодня, 13 декабря, Минобороны Белоруссии объявило о начале внезапной проверки боевой готовности армии. Войскам в кратчайшие сроки предстоит выдвинуться в обозначенные учениями районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы.