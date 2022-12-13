Хирург развенчал 3 популярных мифа о липосакции
Хирург Тимошенко назвал самые популярные заблуждения о липосакции
Липосакция — это способ избавить пациента от жировых клеток, так называемых адипоцитов. Выполняется операция через небольшие проколы кожи с использованием специальных канюлей. Однако многие заблуждаются, считая процедуру моментальным решением вопроса с похудением. Врач – пластический хирург Виталий Тимошенко развенчал Лайфу мифы о липосакции.
Врач – пластический хирург Виталий Тимошенко перечислил мифы о липосакции. Фото предоставлено LIFE.
"Липосакция не метод похудения, как заблуждается большая часть пациентов. Да, безусловно, с помощью липосакции, особенно проведённой в несколько этапов, можно сбросить немалое количество килограммов, но организм будет стараться вернуть утраченное и, возможно, вернёт какое-то количество килограммов в других местах, где липосакция не проводилась", — предупредил он.
По его словам, основная задача операции — это коррекция контуров тела, то есть работа в тех зонах, где жир не уходит другими методами. Зачастую в таких местах также имеется избыток кожи, и пациенты часто беспокоятся, что она провиснет после хирургического вмешательства, добавил собеседник Лайфа. Но наша кожа умеет адаптироваться и способна сократиться после липосакции, но всё это очень индивидуально, объяснил врач.
"Довольно распространённое заблуждение пациентов — липосакция лечит ожирение. Скажу сразу, это не так. Ожирение — это увеличение веса, вызванное чрезмерным накоплением жировой ткани в подкожном слое разных зон тела, а также вокруг внутренних органов, что, в свою очередь, приводит к различным нарушениям в организме", — продолжил доктор.
Он напомнил, что ожирение — это комплексная проблема организма. Поэтому лечить его нужно не только у хирурга, но и менять свой образ жизни, корректировать питание и заниматься спортом. И наконец, ещё один миф — липосакция избавляет от целлюлита. Процедура может сделать его незаметнее, но для впечатляющего результата нужны также аппаратные методики лечения и массаж, сказал Тимошенко.
"Даже если большая часть работы по приведению тела в желаемую форму сделана пластическим хирургом, пациенту после операции нужно будет поддерживать фигуру, и тогда он сможет наслаждаться красивым, стройным, подтянутым телом много счастливых лет", — заключил он.
Ранее Лайф писал, что регулярные занятия спортом далеко не всегда помогают девушкам избавиться от лишнего веса, даже если они активно делают упражнения на определённую группу мышц. Говорить это может о появлении "жировых ловушек", которые образуются гормональным путём.
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