Хирург развенчал 3 популярных мифа о липосакции

Липосакция — это способ избавить пациента от жировых клеток, так называемых адипоцитов. Выполняется операция через небольшие проколы кожи с использованием специальных канюлей. Однако многие заблуждаются, считая процедуру моментальным решением вопроса с похудением. Врач – пластический хирург Виталий Тимошенко развенчал Лайфу мифы о липосакции.

Врач – пластический хирург Виталий Тимошенко перечислил мифы о липосакции. Фото предоставлено LIFE.

"Липосакция не метод похудения, как заблуждается большая часть пациентов. Да, безусловно, с помощью липосакции, особенно проведённой в несколько этапов, можно сбросить немалое количество килограммов, но организм будет стараться вернуть утраченное и, возможно, вернёт какое-то количество килограммов в других местах, где липосакция не проводилась", — предупредил он.

По его словам, основная задача операции — это коррекция контуров тела, то есть работа в тех зонах, где жир не уходит другими методами. Зачастую в таких местах также имеется избыток кожи, и пациенты часто беспокоятся, что она провиснет после хирургического вмешательства, добавил собеседник Лайфа. Но наша кожа умеет адаптироваться и способна сократиться после липосакции, но всё это очень индивидуально, объяснил врач.

"Довольно распространённое заблуждение пациентов — липосакция лечит ожирение. Скажу сразу, это не так. Ожирение — это увеличение веса, вызванное чрезмерным накоплением жировой ткани в подкожном слое разных зон тела, а также вокруг внутренних органов, что, в свою очередь, приводит к различным нарушениям в организме", — продолжил доктор.

Он напомнил, что ожирение — это комплексная проблема организма. Поэтому лечить его нужно не только у хирурга, но и менять свой образ жизни, корректировать питание и заниматься спортом. И наконец, ещё один миф — липосакция избавляет от целлюлита. Процедура может сделать его незаметнее, но для впечатляющего результата нужны также аппаратные методики лечения и массаж, сказал Тимошенко.

"Даже если большая часть работы по приведению тела в желаемую форму сделана пластическим хирургом, пациенту после операции нужно будет поддерживать фигуру, и тогда он сможет наслаждаться красивым, стройным, подтянутым телом много счастливых лет", — заключил он.