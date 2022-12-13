Волчата Мрак и Сумрак "приоделись" в зимние шубки

Ленинградский зоопарк показал волчат Мрака и Сумрака, которые с наступлением холодов обрели роскошные зимние шубы. Кадры со зверятами публикует газета "Петербургский дневник".

Волчата Ленинградского зоопарка Мрак и Сумрак радуются снежному декабрю. Видео © Пресс-служба Ленинградского зоопарка

В зоопарке отметили, что на иллюстрациях в детских книжках обычно именно лиса предстаёт обладательницей пышного хвоста, а волков изображают с "куцым" хвостом. В действительности серый едва ли уступает хитрым собратьям по густоте и длине шерсти. Благодаря этому в российских широтах волки зимой не мёрзнут, поэтому Мраку и Сумраку очень нравится снежный декабрь.

"Волчата ещё не взрослые, но стремительно растут с каждым днём. Они много-много гуляют по своему вольеру, играют друг с другом, роют снежные ямки, могут прилечь вздремнуть прямо на снегу, а могут зайти в свой крытый домик и поваляться в сене. Не мёрзнет волчий хвост", — заметили в Ленинградском зоопарке.