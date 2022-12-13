Российские войска сорвали контратаку ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские войска пресекли контратаку украинских военных на Южно-Донецком направлении. В результате мотопехотная рота ВСУ понесла серьёзные потери, доложил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения сорвана попытка выдвижения из исходного района для контратаки мотопехотной роты ВСУ в направлении населённого пункта Павловка Донецкой Народной Республики", — сказал представитель оборонного ведомства.

По его словам, украинские войска потеряли до 50 человек как ранеными, так и убитыми. Кроме того, российские военные нанесли удары по транспорту ВСУ, уничтожив три пикапа и две бронемашины.