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13 декабря, 11:54

Российские войска сорвали контратаку ВСУ на Южно-Донецком направлении

Минобороны: ВС РФ пресекли попытку ВСУ контратаковать на Южно- Донецком направлении

Российские войска пресекли контратаку украинских военных на Южно-Донецком направлении. В результате мотопехотная рота ВСУ понесла серьёзные потери, доложил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения сорвана попытка выдвижения из исходного района для контратаки мотопехотной роты ВСУ в направлении населённого пункта Павловка Донецкой Народной Республики", — сказал представитель оборонного ведомства.

По его словам, украинские войска потеряли до 50 человек как ранеными, так и убитыми. Кроме того, российские военные нанесли удары по транспорту ВСУ, уничтожив три пикапа и две бронемашины.

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Накануне в Минобороны РФ сообщали, что российские войска сбили в небе над Донецкой Народной Республикой два истребителя МиГ-29 ВВС Украины, а также два вертолёта противника.

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ТАСС / Иван Высочинский

Максим Плетнёв

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