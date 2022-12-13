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Опубликовано 13 декабря 2022, 11:53

ВС РФ уничтожили более 40 украинских военных и наёмников на Купянском направлении

Вооружённые силы РФ нанесли огневое поражение ВСУ на Купянском направлении, уничтожив более 40 украинских военных и иностранных наёмников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении российской артиллерией нанесено огневое поражение по вскрытым местам скопления и позициям ВСУ, а также иностранных наёмников", — отметил Конашенков.

По его данным, в результате было уничтожено более 40 украинских военных и наёмников, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Российские военные уничтожили более 30 бойцов ВСУ на Купянском направлении
Российские военные уничтожили более 30 бойцов ВСУ на Купянском направлении

А накануне, 12 декабря, Минобороны раскрыло потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях. Так, за сутки российские военные нанесли мощный огневой удар по силам противника, ликвидировав до 70 украинских бойцов.

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ТАСС / Лев Федосеев

Александра Вишнякова
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