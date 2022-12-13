Догузова вошла в состав экспертного совета при Правительстве РФ

Бывшую главу Ростуризма Зарину Догузову назначили советником при ректорате МГИМО и включили в состав экспертного совета при Правительстве РФ. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении состава экспертного совета при правительстве. В рамках ротации в него вошли <...> советник при ректорате МГИМО Зарина Догузова", — отмечается в сообщении.