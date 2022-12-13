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13 декабря, 11:56

Догузова вошла в состав экспертного совета при Правительстве РФ

Мишустин включил Догузову в состав экспертного совета при Правительстве РФ

Бывшую главу Ростуризма Зарину Догузову назначили советником при ректорате МГИМО и включили в состав экспертного совета при Правительстве РФ. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении состава экспертного совета при правительстве. В рамках ротации в него вошли <...> советник при ректорате МГИМО Зарина Догузова", — отмечается в сообщении.

Догузова поблагодарила коллег по Ростуризму, но не раскрыла будущее место работы

Догузова поблагодарила коллег по Ростуризму, но не раскрыла будущее место работы

О том, что экс-глава Ростуризма Зарина Догузова войдёт в состав экспертного совета при Правительстве РФ, стало известно ещё в ноябре. До этого, 20 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Согласно документу, все функции и полномочия ведомства перешли Минэкономразвития.

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Агентство городских новостей "Москва"

Николь Вербер

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