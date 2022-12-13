Догузова вошла в состав экспертного совета при Правительстве РФ
Мишустин включил Догузову в состав экспертного совета при Правительстве РФ
Бывшую главу Ростуризма Зарину Догузову назначили советником при ректорате МГИМО и включили в состав экспертного совета при Правительстве РФ. Об этом сообщается на сайте кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении состава экспертного совета при правительстве. В рамках ротации в него вошли <...> советник при ректорате МГИМО Зарина Догузова", — отмечается в сообщении.
О том, что экс-глава Ростуризма Зарина Догузова войдёт в состав экспертного совета при Правительстве РФ, стало известно ещё в ноябре. До этого, 20 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Согласно документу, все функции и полномочия ведомства перешли Минэкономразвития.
Агентство городских новостей "Москва"