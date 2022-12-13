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Регион
Опубликовано 13 декабря 2022, 12:02
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Российские войска пресекли контратаки ВСУ на Краснолиманском направлении

В Минобороны заявили о срыве контратак трёх групп ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные пресекли контратаки трёх штурмовых групп украинских войск на Краснолиманском направлении. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в результате ВСУ лишились более 50 бойцов.

"На Краснолиманском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем пресечены контратаки трёх штурмовых групп ВСУ из районов насёленных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой Народной Республики", — сказал Конашенков на брифинге.

Также он рассказал, что ВСУ потеряли более 50 бойцов убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронеавтомобиль, а также три пикапа.

Российские войска сорвали контратаку ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российские войска сорвали контратаку ВСУ на Южно-Донецком направлении

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказывал об ударе российских ВС по расположению украинских войск вблизи города Запорожья, который находится под контролем Киева. Также, по его словам, была уничтожена одна из городских подстанций.

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ТАСС / Дмитрий Рогулин

Оксана Попова
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