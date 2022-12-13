Российские войска пресекли контратаки ВСУ на Краснолиманском направлении
В Минобороны заявили о срыве контратак трёх групп ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военные пресекли контратаки трёх штурмовых групп украинских войск на Краснолиманском направлении. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в результате ВСУ лишились более 50 бойцов.
"На Краснолиманском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем пресечены контратаки трёх штурмовых групп ВСУ из районов насёленных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой Народной Республики", — сказал Конашенков на брифинге.
Также он рассказал, что ВСУ потеряли более 50 бойцов убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронеавтомобиль, а также три пикапа.
Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказывал об ударе российских ВС по расположению украинских войск вблизи города Запорожья, который находится под контролем Киева. Также, по его словам, была уничтожена одна из городских подстанций.
ТАСС / Дмитрий Рогулин