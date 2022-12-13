Путин открыл новые участки трассы М12 Москва – Казань – Екатеринбург

Президент России Владимир Путин открыл движение на трёх участках трассы М12 Москва – Казань – Екатеринбург во Владимирской и Свердловской областях. Церемония состоялась по видео-конференц-связи (ВКС). В мероприятии также приняли участие вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.

Новые объекты автомобильной сети, а также участки трасс, где завершён капитальный ремонт, будут запущены во Владимирской, Воронежской, Московской, Свердловской областях и в Северной Осетии. В числе объектов участок автомагистрали М12 Москва – Казань во Владимирской области протяжённостью 58 километров.

"Это завершающий объект в 2022 году, самый большой по протяжённости. Участок соединит Московскую и Владимирскую области", — сказано в материалах Кремля.