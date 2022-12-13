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13 декабря, 12:16

Великобритания наложила санкции на 12 российских военачальников

Великобритания объявила о введении очередных санкций в отношении россиян. Под рестрикции попали 12 крупных российских военачальников, следует из санкционного списка, опубликованного Министерством иностранных дел Соединённого Королевства.

Под ограничения попали, к примеру, такие военные деятели, как командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский, командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, начальник Ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ Николай Паршин, командующий 35-й общевойсковой армией Восточного военного округа Александр Санчик, а также генерал-майор Роберт Баранов.

Кроме того, санкции распространились на трёх иранских бизнесменов и официальных лиц. Всем, кто попал в список, запрещён въезд на территорию Великобритании, а их активы в стране в случае обнаружения будут заморожены. Как добавили в МИД, рестрикции являются ответом на удары РФ по украинской инфраструктуре.

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Ранее Лайф сообщал, что Евросоюз ввёл санкции против Ирана из-за нарушений прав человека и поддержки России.

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Максим Плетнёв

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