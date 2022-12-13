Великобритания наложила санкции на 12 российских военачальников

Под ограничения попали, к примеру, такие военные деятели, как командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский, командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, начальник Ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ Николай Паршин, командующий 35-й общевойсковой армией Восточного военного округа Александр Санчик, а также генерал-майор Роберт Баранов.

Кроме того, санкции распространились на трёх иранских бизнесменов и официальных лиц. Всем, кто попал в список, запрещён въезд на территорию Великобритании, а их активы в стране в случае обнаружения будут заморожены. Как добавили в МИД, рестрикции являются ответом на удары РФ по украинской инфраструктуре.