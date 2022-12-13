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13 декабря, 12:15

Зарема Салихова назвала Абаскаля лучиком солнца российского футбола

<p>Гильермо Абаскаль. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Гильермо Абаскаль. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев

Гильермо Абаскаль обязательно станет звездой отечественного футбола, заявила в разговоре с газетой "Спорт-Экспресс" Зарема Салихова — супруга экс-владельца футбольного клуба "Спартак" Леонида Федуна. Она назвала главного тренера красно-белых "лучиком солнца в эти тёмные времена для российского футбола".

"Абаскаль станет звездой. Он очень молод, но в нём есть уверенность, сила, желание и знания. В нашей стране, увы, не принято доверять молодым. Одни и те же тренеры переходят из клуба в клуб. Даже чемпионат мира в Катаре доказал, что самые великие сборные нуждаются в новых свежих идеях. Иначе — провал", сказала она.

Федотов и Абаскаль дисквалифицированы на один матч из-за стычки в дерби ЦСКА – "Спартак"

Федотов и Абаскаль дисквалифицированы на один матч из-за стычки в дерби ЦСКА – "Спартак"

Лайф писал, что в сентябре главного тренера футбольного клуба "Спартак" Гильермо Абаскаля оштрафовали на 30 тысяч рублей по итогам матча с "Зенитом". Кроме того, обе команды получили такие же штрафы за оскорбительные кричалки болельщиков, а красно-белые — ещё 20 тысяч за "иные нарушения".

Матвей Шандрыголов

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