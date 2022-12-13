Зарема Салихова назвала Абаскаля лучиком солнца российского футбола

Гильермо Абаскаль обязательно станет звездой отечественного футбола, заявила в разговоре с газетой "Спорт-Экспресс" Зарема Салихова — супруга экс-владельца футбольного клуба "Спартак" Леонида Федуна. Она назвала главного тренера красно-белых "лучиком солнца в эти тёмные времена для российского футбола".

"Абаскаль станет звездой. Он очень молод, но в нём есть уверенность, сила, желание и знания. В нашей стране, увы, не принято доверять молодым. Одни и те же тренеры переходят из клуба в клуб. Даже чемпионат мира в Катаре доказал, что самые великие сборные нуждаются в новых свежих идеях. Иначе — провал", — сказала она.