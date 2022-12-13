Солист BTS ушёл в армию

Солист южнокорейской поп-группы BTS Чин первым из коллектива отправился проходить срочную службу в армии страны. Как пишет портал NME, артист прибыл на военную базу в Йончхон днём на автомобиле без опознавательных знаков, не остановившись при этом для общения с журналистами и фанатами. Его также приехали поддержать и другие участники музыкального коллектива.

Сообщается, что агентство Чина попросило фанатов не приезжать на военную базу, тем более что никаких официальных мероприятий запланировано не было. Тем не менее правоохранители перекрыли дороги в Йончхон перед прибытием музыканта, а у учебного центра дежурила карета скорой помощи. Чин будет отдавать долг Родине следующие 18 месяцев.

Законы Южной Кореи предписывают прохождение срочной службы на протяжении двух лет, однако в нём закреплены исключения для звёзд мирового уровня, которые могут пройти альтернативную службу.