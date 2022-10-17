K-pop-группа BTS уходит служить в армию в полном составе

Участники известного во всём мире южнокорейского кей-поп-бойз-бенда BTS отправляются в армию. Кумиры миллионов неоднократно заявляли, что не будут нарушать закон и отдадут долг Родине. Дело в том, что в Республике Корея на освобождение от воинской повинности могут претендовать только олимпийские чемпионы и признанные классические музыканты, у которых есть награды.

Первым пойдёт служить старший солист — Ким Сокчин, известный также как Jin. Артист, которому в декабре исполнится 30 лет, в конце октября отзовёт запрос на отсрочку от призыва, сообщил звукозаписывающий лейбл Big Hit Music. Другие члены группы также пройдут службу в армейских рядах "в соответствии со своими планами". Воссоединение BTS запланировано на 2025 год.

Южнокорейский лейбл Big Hit Music подтвердил, что участники бойз-бенда BTS отправятся служить. Фото © Twitter / BIGHIT_MUSIC