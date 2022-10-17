K-pop-группа BTS уходит служить в армию в полном составе
Участники известного во всём мире южнокорейского кей-поп-бойз-бенда BTS отправляются в армию. Кумиры миллионов неоднократно заявляли, что не будут нарушать закон и отдадут долг Родине. Дело в том, что в Республике Корея на освобождение от воинской повинности могут претендовать только олимпийские чемпионы и признанные классические музыканты, у которых есть награды.
Первым пойдёт служить старший солист — Ким Сокчин, известный также как Jin. Артист, которому в декабре исполнится 30 лет, в конце октября отзовёт запрос на отсрочку от призыва, сообщил звукозаписывающий лейбл Big Hit Music. Другие члены группы также пройдут службу в армейских рядах "в соответствии со своими планами". Воссоединение BTS запланировано на 2025 год.
Южнокорейский лейбл Big Hit Music подтвердил, что участники бойз-бенда BTS отправятся служить. Фото © Twitter / BIGHIT_MUSIC
Напомним, согласно южнокорейским законам, в случае отказа от прохождения службы призывнику грозит тюремное заключение. Исключение сделано только для профессиональных спортсменов и исполнителей классической музыки: они могут выбрать альтернативную службу и продолжить заниматься карьерой.
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ТАСС / AP / Lee Jin-man