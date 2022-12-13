"Переродился полностью": Арестович объяснил, почему Зеленский так плохо выглядит

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал в интервью украинскому журналисту и иноагенту Дмитрию Гордону* внешний вид и физическое состояние Владимира Зеленского.

Гордон отметил, что если сравнивать, как выглядел Зеленский в прошлом году, а тем более во времена "Квартала-95", и сегодня — это "два разных человека, даже глаза разные".

"Это ж гонка бесконечная, очень тяжёлая. Он переродился полностью, другой человек. И этот новый человек тоже уставший", — объяснил Арестович.

Ранее британцев взбесили внешний вид и поведение Зеленского на встрече с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. По мнению читателей The Telegraph, Зеленскому пора объяснить, что люди не начнут доверять ему больше, если он будет одет как бомж.