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13 декабря, 12:35

"Переродился полностью": Арестович объяснил, почему Зеленский так плохо выглядит

Советник президента Украины Арестович объяснил, почему Зеленский плохо выглядит

<p>Владимир Зеленский. Фото © t.me / V_Zelenskiy_official</p>

Владимир Зеленский. Фото © t.me / V_Zelenskiy_official

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал в интервью украинскому журналисту и иноагенту Дмитрию Гордону* внешний вид и физическое состояние Владимира Зеленского.

Гордон отметил, что если сравнивать, как выглядел Зеленский в прошлом году, а тем более во времена "Квартала-95", и сегодня — это "два разных человека, даже глаза разные".

"Это ж гонка бесконечная, очень тяжёлая. Он переродился полностью, другой человек. И этот новый человек тоже уставший", — объяснил Арестович.

Триггер главкома: Почему Зеленского готовятся заменить Залужным

Триггер главкома: Почему Зеленского готовятся заменить Залужным

Ранее британцев взбесили внешний вид и поведение Зеленского на встрече с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. По мнению читателей The Telegraph, Зеленскому пора объяснить, что люди не начнут доверять ему больше, если он будет одет как бомж.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Ирина Фальке

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