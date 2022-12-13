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13 декабря, 12:42

"Как люди сказали": Путин одобрил название для трассы М12

Трассу М12 назовут "Восток", а коридор между Петербургом и Владивостоком — "Россия"

Президент России Владимир Путин поддержал идею дать трассе М12 (Москва – Тюмень) название "Восток", а транснациональный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока назвать "Россия".

С таким предложением к главе государства обратился вице-премьер Марат Хуснуллин в рамках церемонии открытия движения на новых участках дорог. По его словам, именно эти варианты победили во время народного голосования.

"Давайте, как люди сказали, так и сделаем. Большая трасса — "Россия", а вот этот участок — "Восток", — согласился Путин.

Путин поручил снизить количество пробок и аварийных участков на дорогах страны

Путин поручил снизить количество пробок и аварийных участков на дорогах страны

Как уже сообщал Лайф, сегодня президент открыл новые участки трассы М12 Москва – Казань – Екатеринбург. В Кремле уточнили, что это завершающий объект в 2022 году, самый большой по протяжённости.

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Kremlin.ru

Ирина Фальке
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