Россиян предупредили об опасных последствиях ночного перекуса

Многие россияне страдают привычкой есть по ночам, а особенное предпочтение отдают мучным блюдам. "Вечерняя Москва" выяснила, чем вызвана потребность в перекусах и почему они опасны.

Как пояснила врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова, существует ряд причин, по которым так тянет на еду в ночное время. Например, недоедание в течение дня, изнурительные диеты или же психологические проблемы.

Если человек действительно голоден, то перед сном можно съесть овощи, фрукты, творог и иные нежирные и нежареные продукты. Не навредит также печёное яблоко или айва, йогурт и пудинг из семян чиа.

"Такая пища не является тяжёлой, но даёт чувство сытости, а процесс пищеварения происходит быстрее, чем переваривание животного белка", — рассказала врач.

А вот жирные и жареные блюда, напротив, на ночь есть не стоит. Следует отказаться и от приёма острой пищи и сырокопчёных продуктов. Дело в том, что они плохо усваиваются организмом и даже могут привести к изжоге и эрозии желудка. Диетолог также подчеркнула, что в целом перекусы в такое время суток крайне опасны для людей, страдающих диабетом, язвой и лишним весом.