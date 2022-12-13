Twitter включил премьера и МИД Норвегии в правительство Нигерии

Twitter пометил аккаунты премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре и министра иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт как "правительственные структуры Нигерии". Внешнеполитическое ведомство уже обратилось в техподдержку из-за неожиданного включения в кабмин африканского государства.

"Уважаемая техподдержка Twitter, пусть между нашими странами существуют прекрасные двусторонние отношения, а также близкое соседство с Нигерией по алфавиту, мы были бы признательны, если бы вы нас отмечали как Норвегию. Это касается также страницы премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре и министра иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт", — сказано в твите министерства.