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13 декабря, 13:02

Twitter включил премьера и МИД Норвегии в правительство Нигерии

Twitter пометил аккаунты премьера и МИД Норвегии как "правительственные структуры Нигерии"

<p>Обложка © ТАСС / EPA / ANDY RAIN</p>

Обложка © ТАСС / EPA / ANDY RAIN

Twitter пометил аккаунты премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре и министра иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт как "правительственные структуры Нигерии". Внешнеполитическое ведомство уже обратилось в техподдержку из-за неожиданного включения в кабмин африканского государства.

  • Аккаунт премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре. Фото © Twitter/Jonas Gahr Støre
    Аккаунт премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре. Фото © Twitter/Jonas Gahr Støre
  • Аккаунт министра иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт. Фото © Twitter/Norway MFA
    Аккаунт министра иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт. Фото © Twitter/Norway MFA

Аккаунт премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре. Фото © Twitter/Jonas Gahr Støre

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"Уважаемая техподдержка Twitter, пусть между нашими странами существуют прекрасные двусторонние отношения, а также близкое соседство с Нигерией по алфавиту, мы были бы признательны, если бы вы нас отмечали как Норвегию. Это касается также страницы премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре и министра иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт", — сказано в твите министерства.

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А ранее стало известно, что пользователи Twitter смогут вновь начать верифицировать свои аккаунты с помощью платной подписки Twitter Blue. Её стоимость в веб-версии составит восемь долларов в месяц, на iOS — 11 долларов в месяц.

Андрей Бражников
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