Twitter включил премьера и МИД Норвегии в правительство Нигерии
Twitter пометил аккаунты премьера и МИД Норвегии как "правительственные структуры Нигерии"
Обложка © ТАСС / EPA / ANDY RAIN
Twitter пометил аккаунты премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре и министра иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт как "правительственные структуры Нигерии". Внешнеполитическое ведомство уже обратилось в техподдержку из-за неожиданного включения в кабмин африканского государства.
"Уважаемая техподдержка Twitter, пусть между нашими странами существуют прекрасные двусторонние отношения, а также близкое соседство с Нигерией по алфавиту, мы были бы признательны, если бы вы нас отмечали как Норвегию. Это касается также страницы премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре и министра иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт", — сказано в твите министерства.
А ранее стало известно, что пользователи Twitter смогут вновь начать верифицировать свои аккаунты с помощью платной подписки Twitter Blue. Её стоимость в веб-версии составит восемь долларов в месяц, на iOS — 11 долларов в месяц.