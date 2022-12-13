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Регион
Опубликовано 13 декабря 2022, 17:35

Госдума одобрила в I чтении законопроекты о формировании судов в ДНР и ЛНР

Госдума приняла в первом чтении законопроекты о создании федеральных судов общей юрисдикции в новых российских регионах — ДНР и ЛНР — и одобрила порядок избрания кандидатов в первоначальные судейские составы.

Преимущественное право занять должности в инстанциях будут иметь судьи, которые работали в них на момент воссоединения республик с Россией. По словам одного из авторов законопроекта, главы Комитета Думы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, кандидаты должны будут иметь гражданство РФ и соответствовать должностным требованиям.

Отбор претендентов проведёт Высшая квалификационная коллегия судей РФ на основе конкурса и квалификационного экзамена, продолжил Крашенинников. Он добавил, что в законопроекте предлагается установить подробный порядок проведения данных испытаний.

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Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в новых субъектах России появятся федеральные педагогические вузы. По его словам, в структуру этих учебных заведений войдут институты повышения квалификации учителей, а также педагогические колледжи.

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LIFE / Владимир Суворов

Татьяна Миссуми
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