Жена Виктора Бута опровергла наличие у него Telegram-канала
Супруга Виктора Бута опровергла слухи о том, что бизнесмен завёл Telegram-канал
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У вернувшегося из американской тюрьмы предпринимателя Виктора Бута пока нет никаких страниц в соцсетях, в том числе и телеграм-канала. Об этом в беседе с телеканалом "360" сообщила его супруга. По словам Аллы Бут, одной из причин этого является состояние здоровья бизнесмена.
"Он до сих пор пользуется кнопочным телефоном и не успел освоить никакие гаджеты, во-вторых, у него сильно село зрение. Не может тексты набирать, пока не пройдёт обследование у офтальмолога, чтобы получить очки. Он просто не видит. В-третьих, у него сейчас нет на это времени", — рассказала Алла.
Женщина призналась, что и она, и муж до сих пор не осознают, что самое худшее уже позади. Из-за этого Алла постоянно звонит Виктору, боясь, что его возвращение на родину — лишь сон. Она также рассказала, что Буту нужно немало времени, чтобы научиться жить в новой реальности.
"Он пока практически ничего не видел. Пока мы ехали на машине, он посмотрел на Москву. У него были только возгласы восторга. Потому что город украшен к Новому году. Это его, конечно, поразило. Но пока ещё не было возможности погулять и пройтись", — сказала Алла Бут.
Напомним, 8 декабря россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в РФ за хранение наркотиков. После возвращения на родину он уже успел дать интервью, в котором рассказал, что поддерживает российскую спецоперацию на Украине и если бы у него были необходимые навыки, то он пошёл бы добровольцем на фронт. Кроме того, он поделился самым тяжёлым испытанием, которое ему пришлось пережить в тюрьме США, и добавил, что в его камере всегда висел портрет президента России Владимира Путина.