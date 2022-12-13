У вернувшегося из американской тюрьмы предпринимателя Виктора Бута пока нет никаких страниц в соцсетях, в том числе и телеграм-канала. Об этом в беседе с телеканалом "360" сообщила его супруга. По словам Аллы Бут, одной из причин этого является состояние здоровья бизнесмена.

"Он до сих пор пользуется кнопочным телефоном и не успел освоить никакие гаджеты, во-вторых, у него сильно село зрение. Не может тексты набирать, пока не пройдёт обследование у офтальмолога, чтобы получить очки. Он просто не видит. В-третьих, у него сейчас нет на это времени", — рассказала Алла.

Женщина призналась, что и она, и муж до сих пор не осознают, что самое худшее уже позади. Из-за этого Алла постоянно звонит Виктору, боясь, что его возвращение на родину — лишь сон. Она также рассказала, что Буту нужно немало времени, чтобы научиться жить в новой реальности.