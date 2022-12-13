Новая Зеландия ввела пожизненный запрет на продажу сигарет рождённым после 2009 года
В Новой Зеландии запретили продавать табачные изделия рождённым позже 2009 года, причём пожизненно. Соответствующий закон был принял Парламентом и стал ещё одним шагом к тому, чтобы к 2025 году сделать страну некурящей, передаёт RNZ.
Вместе с тем закон сокращает разрешённую концентрацию никотина в табачных изделиях и в десять раз уменьшает число торговых точек по продаже табака. Так, в настоящее время на территории государства работают шесть тысяч пунктов продажи, а к концу следующего года останется только 600.
Закон вступает в силу уже через месяц, с 1 января. А всех нарушителей будет ждать штраф в размере до 96 тысяч долларов.
Кстати, ранее учёные доказали, что вейпинг гораздо опаснее курения обычных сигарет и его постоянное использование приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям. У вейперов наблюдается более высокая проницаемость клеток кровеносных сосудов, чем у курильщиков и у тех, кто избегает табак, отметили специалисты. А одновременное пристрастие к двум типам курения и вовсе способно в разы увеличить риски для здоровья.
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