Новая Зеландия ввела пожизненный запрет на продажу сигарет рождённым после 2009 года

В Новой Зеландии запретили продавать табачные изделия рождённым позже 2009 года, причём пожизненно. Соответствующий закон был принял Парламентом и стал ещё одним шагом к тому, чтобы к 2025 году сделать страну некурящей, передаёт RNZ.

Вместе с тем закон сокращает разрешённую концентрацию никотина в табачных изделиях и в десять раз уменьшает число торговых точек по продаже табака. Так, в настоящее время на территории государства работают шесть тысяч пунктов продажи, а к концу следующего года останется только 600.

Закон вступает в силу уже через месяц, с 1 января. А всех нарушителей будет ждать штраф в размере до 96 тысяч долларов.