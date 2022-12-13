В Москве инспекторы ГИБДД остановили Равиля Гарифуллина — активиста движения НОД, который приехал в столицу из Казани на "сарматмобиле". Машина представляет собой ВАЗ-2109 с соответствующей надписью и муляжом ракеты на крыше, пунктом назначения которой обозначен Вашингтон. Примечательно, что частичка российского ядерного щита была остановлена напротив Посольства США.

Московские гаишники остановили "сарматмобиль" напротив Посольства США. Видео © VK / Антон Шабашов

"Я ехал по Садовому кольцу и [инспекторы] ГИБДД остановили [меня] для того, чтобы мы сформировали маршрут, где можно заезжать, а где нельзя... Сказали, что есть стратегически важные дороги, по которым не следует ездить с таким "опасным" грузом", — рассказал он "Газете.ру".

При этом в начале путешествия "сарматмобиль" вызывал у дорожной полиции исключительно положительную реакцию. По словам активиста, на выезде из Казани и на въезде в Чебоксары его встречали воинским приветствием, однако позже блюстителям дорожной безопасности "пришло поручение". Всего по дороге в столицу необъятной ему выписали два штрафа.

"Какое-то пришло поручение для них, чтобы меня остановили... Сказали либо конструкцию согласовывать, либо снимать. Ещё не согласовал, они дали срок в течение 10 дней решить этот вопрос. Конечно, буду согласовывать", — добавил Гарифуллин.

Что касается цели акции, то Гарифуллин хотел привлечь внимание к отсутствию "полётных заданий" у российских стратегических сил. По его словам, на самом деле США и сателлиты "точат на нас зуб", прикрываясь тем, что в нас якобы "никто не целится".