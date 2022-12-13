"Знать свою дозу наркозную": Нарколог раскрыл правила безопасного отрыва на корпоративе

Новогодние корпоративы традиционно проходят практически в каждой организации в преддверии праздников. Многие хотят в этот день весело провести время и при этом не переборщить с алкоголем. Как правильно отдыхать и не потерять репутацию, в беседе с Лайфом рассказал врач-нарколог Василий Шуров.

"Помните, на корпоративах всегда есть провокаторы. Они получают удовольствие, напаивая людей, тостуют, подливают и постоянно контролируют, чтобы допивали. Ни в коем случае не поддаваться — держать свой индивидуальный режим", — сказал врач.

По его словам, всегда нужно помнить о том, что корпоративы проходят лишь раз в году, но репутацию можно потерять навсегда. К тому же списывать всё на состояние алкогольного опьянения — не самый лучший вариант. Кроме этого, нарколог советует отказаться от участия в конкурсах, где нужно пить спиртное на скорость.

Шуров посоветовал придерживаться определённых правил, которые помогут избежать конфузов на мероприятии. Например, ни в коем случае не пить натощак, ведь опьянение в таком случае наступает быстрее. По этой же причине не стоит увлекаться и шампанским. Вместо этого лучше отдать предпочтение лёгкому алкоголю и коктейлям.

Собеседник Лайфа рекомендует пить спиртное медленно, не забывать об общении с коллегами и танцах. Пить за каждый тост и допивать алкоголь до последней капли также будет не самой лучшей идеей, предупредил он. Врач подчеркнул, что у каждого человека есть собственная мера алкоголя: нужно знать, когда контроль теряется.

"Средняя скорость — в час 20 граммов спирта печень перерабатывает без головной боли, без выраженного опьянения, то есть 50 граммов водки и 150 шампанского. Вот одну-две порции в час — не утрачиваешь контроль. Не будешь мучиться и не будет никакого компромата на тебя. Всё культурно, всё красиво. Закусываем!" — резюмировал Шуров.