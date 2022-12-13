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13 декабря, 15:04

Бедроса Киркорова выписали из больницы в Москве

Народного артиста РФ Бедроса Киркорова выписали из больницы в Москве, где он находился на обследовании. Об этом рассказала Екатерина Успенская — пресс-секретарь его сына, певца Филиппа Киркорова.

"Да, всё хорошо", — сказала она РИА "Новости", отвечая на вопрос о самочувствии 90-летнего артиста, и добавила, что сейчас Бедрос Филиппович дома.

Напомним, слухи о госпитализации отца поп-короля российской эстрады появились 6 декабря. Тогда в беседе с Лайфом сам Бедрос Киркоров опроверг эту информацию и заявил, что находится дома. Впрочем, позже стало известно, что он всё же находится на обследовании.

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LIFE / Дмитрий Киселёв

Андрей Бражников

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