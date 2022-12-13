Народного артиста РФ Бедроса Киркорова выписали из больницы в Москве, где он находился на обследовании. Об этом рассказала Екатерина Успенская — пресс-секретарь его сына, певца Филиппа Киркорова.

"Да, всё хорошо", — сказала она РИА "Новости", отвечая на вопрос о самочувствии 90-летнего артиста, и добавила, что сейчас Бедрос Филиппович дома.