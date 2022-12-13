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13 декабря, 15:15

Франция пообещала Украине новую партию систем ПВО

Глава МИД Франции Катрин Колонна анонсировала передачу Киеву новой партии систем ПВО

Министр иностранных дел страны Катрин Колонна сообщила о передаче Украине систем противовоздушной обороны (ПВО) и анонсировала скорую поставку новой партии таких комплексов.

"Часть систем ПВО уже была отправлена, другая партия будет доставлена на Украину в ближайшее время", — заверила глава МИД на пресс-конференции по итогам международной конференции по поддержке Киева.

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А ранее британский премьер Риши Сунак в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил его в новых поставках зенитных установок и ракет противовоздушной обороны.

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Shutterstock

Андрей Бражников

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