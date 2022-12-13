Россиянам из новых регионов разрешат работать без документов о стаже и образовании

Жители новых регионов России смогут трудоустроиться без документов о стаже и образовании, если они были потеряны или утрачены без возможности быстрого восстановления. Об этом рассказала замминистра труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова при обсуждении проекта закона о занятости на площадке партия "Единая Россия".

"Ещё одно решение — это возможность трудоустройства в том случае, если необходимые для этого документы были утрачены и не могут быть оперативно восстановлены. Подготовлено постановление Правительства РФ, которое позволяет работодателям заключать трудовые договоры с гражданами из новых регионов при отсутствии документов о стаже и образовании", — сказала она.

Чиновница уточнила, что речь идёт только о специальностях, в отношении которых нормативно закреплено требование о подтверждении стажа и образования. Остальные случаи будут рассматриваться по усмотрению работодателя.