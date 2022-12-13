Жительница Херсона испортила репортаж Sky News правдой о ситуации в городе при ВСУ

Журналисты британского телеканала Sky News спросили у жителей Херсона, стала ли жизнь в городе хуже с тех пор, как он перешёл под контроль украинской стороны. Одна из собеседниц, Наталья Скиба, испортила репортаж "неправильным" ответом, но ролик с опросом всё ещё доступен на сайте канала.

"Хуже, хуже. Дают помощь, но не всем", — честно ответила на русском языке 53-летняя горожанка, слегка смутив журналистку.

В репортаже Sky News также сообщил, что часть жителей города после прихода ВСУ решила эвакуироваться, так как ситуация стала слишком тяжёлой. Телеканал указал в качестве примера на перебои с электричеством, отсутствие водоснабжения. Кроме того, многим херсонцам для выживания приходится полагаться на раздачу продовольственной помощи.