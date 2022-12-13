По поручению президента: Сальдо анонсировал строительство нового города в Херсонской области
Сальдо рассказал, что на Арабатской стрелке в Херсонской области построят город
В Херсонской области на Арабатской стрелке построят новый город, его проектирование уже идёт. По словам врио губернатора региона Владимира Сальдо, идея проекта была предложена президентом России Владимиром Путиным.
"Президент смотрит в будущее — в мирное будущее. Им предложено построить небольшой город в Геническом районе на Арабатской стрелке. Там очень хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение. Место очень привлекательное", — заявил он в эфире телеканала "Россия 24".
Сальдо отметил, что "процесс уже идёт", а в разрабатываемый проект застройки войдут жилые кварталы со всей необходимой социальной инфраструктурой, школами и детскими садами. Также в населённом пункте создадут условия для работы правительственных учреждений.
Лайф писал, что прославившемуся в Интернете еноту, вывезенному из Херсона, предложили "работу" в администрации нового российского региона. В своём телеграм-канале он рассказал, что отказался о предложения, хоть и помог врио губернатора Владимиру Сальдо провести пресс-конференцию.
ТАСС / POOL / Максим Блинов