По поручению президента: Сальдо анонсировал строительство нового города в Херсонской области

В Херсонской области на Арабатской стрелке построят новый город, его проектирование уже идёт. По словам врио губернатора региона Владимира Сальдо, идея проекта была предложена президентом России Владимиром Путиным.

"Президент смотрит в будущее — в мирное будущее. Им предложено построить небольшой город в Геническом районе на Арабатской стрелке. Там очень хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение. Место очень привлекательное", — заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

Сальдо отметил, что "процесс уже идёт", а в разрабатываемый проект застройки войдут жилые кварталы со всей необходимой социальной инфраструктурой, школами и детскими садами. Также в населённом пункте создадут условия для работы правительственных учреждений.