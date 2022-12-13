Названо чудо-средство для защиты лапок собак от реагентов зимой

Прогулки в зимний период могут представлять для собак особую опасность, поэтому нужно сделать всё, чтобы их обезопасить. Об этом заявила ветеринарный врач Динара Бархатова в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Ветеринар Динара Бархатова рассказала, как сделать зимнюю прогулку с питомцами безопасной. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Главная опасность заключается в реагентах, которые коммунальные службы рассыпают на дорогах и тротуарах. По словам эксперта, особенно тут стоит насторожиться хозяевам животных-аллергиков, у которых после прогулки могут появиться язвы и дерматит. Чтобы избежать негативного опыта и серьёзных последствий, нужно заранее вооружиться специальными ботинками, а после улицы обязательно мыть лапы. Топовым помощником в этих целях ветеринар назвал средство для мытья посуды. Однако не следует забывать тщательно ополаскивать лапки после него. По её словам, мыло лучше не использовать.

Кстати, у некоторых питомцев из-за вредных веществ может появиться кашель. А если собака всё же съела химикаты с земли, нужно бить настоящую тревогу и как можно быстрее обратиться к ветеринарному врачу.