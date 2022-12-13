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13 декабря, 15:41

"Полезные, но трудные": Рябков оценил переговоры с США в Стамбуле

Замглавы МИД Рябков оценил переговоры России и США в Стамбуле как полезные, но трудные

Представители России и США по-деловому поговорили в Стамбуле, обсудив вопросы-"раздражители", но прогресс не был достигнут. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы оцениваем их [консультации] как полезные, но трудные. Разговор был деловой, прогресс минимален, по большому счёту он по второстепенным вопросам. По главным вопросам, которые касаются функционирования загранучреждений, визовых дел, ротации персонала, продвижения нет", сказал он.

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Как сообщалось, 9 декабря представители России и США провели встречу в Стамбуле, в ходе которой обсуждались накопившиеся у сторон вопросы-"раздражители" в двусторонних отношениях. Однако, по словам Рябкова, факт встречи нельзя назвать политическим сигналом к возобновлению диалога между Москвой и Вашингтоном.

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ТАСС / EPA / POOL / DENIS BALIBOUSE

Татьяна Миссуми

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