"Полезные, но трудные": Рябков оценил переговоры с США в Стамбуле
Замглавы МИД Рябков оценил переговоры России и США в Стамбуле как полезные, но трудные
Представители России и США по-деловому поговорили в Стамбуле, обсудив вопросы-"раздражители", но прогресс не был достигнут. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы оцениваем их [консультации] как полезные, но трудные. Разговор был деловой, прогресс минимален, по большому счёту он по второстепенным вопросам. По главным вопросам, которые касаются функционирования загранучреждений, визовых дел, ротации персонала, продвижения нет", — сказал он.
Как сообщалось, 9 декабря представители России и США провели встречу в Стамбуле, в ходе которой обсуждались накопившиеся у сторон вопросы-"раздражители" в двусторонних отношениях. Однако, по словам Рябкова, факт встречи нельзя назвать политическим сигналом к возобновлению диалога между Москвой и Вашингтоном.
ТАСС / EPA / POOL / DENIS BALIBOUSE