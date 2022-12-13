"Полезные, но трудные": Рябков оценил переговоры с США в Стамбуле

Представители России и США по-деловому поговорили в Стамбуле, обсудив вопросы-"раздражители", но прогресс не был достигнут. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы оцениваем их [консультации] как полезные, но трудные. Разговор был деловой, прогресс минимален, по большому счёту он по второстепенным вопросам. По главным вопросам, которые касаются функционирования загранучреждений, визовых дел, ротации персонала, продвижения нет", — сказал он.