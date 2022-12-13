В США обеспокоены "очень реальным" дефицитом оружия в НАТО из-за Украины

В странах НАТО наблюдается острая нехватка оружия и боеприпасов по причине их поставок Украине. Об этом заявила постоянный представитель США при организации Джулианн Смит.

"Усилия сконцентрированы на сокращающихся запасах по всему альянсу — в таких странах, как Эстония, которая оказала огромную помощь Украине в сфере безопасности. Они столкнулись с очень реальным дефицитом, и они не одиноки. Мы наблюдаем это по всему альянсу", — отметила она.

По её словам, нехватка есть и на самой Украине, куда шли эшелоны с вооружением. Смит добавила, что Вашингтон вместе с союзниками прилагает усилия, чтобы убедить оборонные предприятия нарастить выпуск продукции или возобновить его. Белый дом готов гарантировать производителям, что оружие будет востребовано и в долгосрочной перспективе.