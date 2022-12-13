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Опубликовано 13 декабря 2022, 15:57

В США обеспокоены "очень реальным" дефицитом оружия в НАТО из-за Украины

Постпред США Смит заявила о растущем дефиците оружия в НАТО из-за Украины

В странах НАТО наблюдается острая нехватка оружия и боеприпасов по причине их поставок Украине. Об этом заявила постоянный представитель США при организации Джулианн Смит.

"Усилия сконцентрированы на сокращающихся запасах по всему альянсу — в таких странах, как Эстония, которая оказала огромную помощь Украине в сфере безопасности. Они столкнулись с очень реальным дефицитом, и они не одиноки. Мы наблюдаем это по всему альянсу", отметила она.

По её словам, нехватка есть и на самой Украине, куда шли эшелоны с вооружением. Смит добавила, что Вашингтон вместе с союзниками прилагает усилия, чтобы убедить оборонные предприятия нарастить выпуск продукции или возобновить его. Белый дом готов гарантировать производителям, что оружие будет востребовано и в долгосрочной перспективе.

Почему дефицит западного оружия оказался опасен для ВСУ
Почему дефицит западного оружия оказался опасен для ВСУ

Ранее бывший председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Оскар Лафонтен заявил, что Вашингтон активно подпитывает конфликт на Украине после Евромайдана в 2014 году. Политик уверен, что США смогли ухудшить отношения между ЕС и Россией и устранить геополитического противника в лице Германии. Таким образом Соединённые Штаты получили возможность определять политику стран Евросоюза.

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Татьяна Миссуми
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