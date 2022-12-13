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13 декабря, 15:49

"Спасли тысячи жизней": Кириенко поблагодарил волонтёров, работающих в зоне проведения СВО

Кириенко: Более 150 волонтёров ОНФ ушли добровольцами на фронт

Более 150 волонтёров Общероссийского народного фронта ушли добровольцами в зону специальной военной операции, заявил в ходе заседания центрального штаба ОНФ первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Огромные слова благодарности активистам Народного фронта, из которых больше 150 человек ушли добровольцами в зону спецоперации", сказал он.

Также он поблагодарил волонтёров, которые шли следом за военнослужащими, "вытаскивая детей из подвалов, раздавая гуманитарную помощь, рискуя своей жизнью наравне с военнослужащими, и спасли без преувеличения тысячи людей".

Кириенко: Волонтёры помогают 62 тысячам семей участников СВО

Кириенко: Волонтёры помогают 62 тысячам семей участников СВО

Ранее Сергей Кириенко рассказывал о поддержке волонтёрами родственников российских военнослужащих. По его словам, 62 тысячи семей в постоянном режиме получают такую помощь.

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ТАСС / Александр Река

Матвей Шандрыголов

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