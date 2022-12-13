Более 150 волонтёров Общероссийского народного фронта ушли добровольцами в зону специальной военной операции, заявил в ходе заседания центрального штаба ОНФ первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Огромные слова благодарности активистам Народного фронта, из которых больше 150 человек ушли добровольцами в зону спецоперации", — сказал он.

Также он поблагодарил волонтёров, которые шли следом за военнослужащими, "вытаскивая детей из подвалов, раздавая гуманитарную помощь, рискуя своей жизнью наравне с военнослужащими, и спасли без преувеличения тысячи людей".