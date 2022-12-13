Влада Кадони увольняют из "Дома-2" из-за "ножа в спину"

Один из ведущих реалити-шоу "Дом-2" на телеканале "Ю" Влад Кадони скоро уйдёт из проекта, подробности узнал портал Super.ru. По его данным, шоумена увольняют уже 15 декабря, он также теряет контракт с телеканалом.

Телеведущий вместе с экс-генеральным продюсером "Дома-2" Алексеем Михайловским и бывшим шеф-редактором шоу "Бородина против Бузовой" Татьяной Светловой планирует запускать свой проект на телеканале ТВ-3. Он в чём-то похож на ток-шоу "Пусть говорят", а пилотный выпуск новой передачи уже готов.

"Забрать некогда лучшую команду "Дома-2" и создать собственный продукт на канале-конкуренте — смелый вызов и нож в спину от Влада Кадони теперь уже бывшим работодателям", — отмечает портал.