Навального заподозрили в незаконном использовании гаджетов в колонии
Навального проверят на предмет незаконного использования им гаджетов в колонии
Алексей Навальный. Обложка © ТАСС / AP Photo / Denis Kaminev
Блогера Алексея Навального проверят из-за того, что в соцсетях продолжают появляться его посты, а в колонии запрещено использовать гаджеты. С соответствующей просьбой руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову.
"При наличии оснований принять законные меры к осуждённому Навальному Алексею Анатольевичу за нарушение Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, утверждённых приказом Минюста России от 16 декабря 2016 года № 295", — говорится в тексте.
Бородин призвал заблокировать аккаунт Навального в соцсети из-за дискредитации там ВС РФ, а также выяснить, как заключённый может публиковать посты из колонии. По его словам, к ответственности нужно привлечь и сотрудников ИК в случае установления их вины.
Ранее блогер Николай Лебедев, более известный под псевдонимом Некоглай, заявил, что на родине намерен податься в политику. По словам выдворенного из России тиктокера, он хочет создать в Молдавии Общественную наблюдательную комиссию по защите прав человека в местах принудительного содержания (ОНК).