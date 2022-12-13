Навального заподозрили в незаконном использовании гаджетов в колонии

Блогера Алексея Навального проверят из-за того, что в соцсетях продолжают появляться его посты, а в колонии запрещено использовать гаджеты. С соответствующей просьбой руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову.

"При наличии оснований принять законные меры к осуждённому Навальному Алексею Анатольевичу за нарушение Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, утверждённых приказом Минюста России от 16 декабря 2016 года № 295", — говорится в тексте.

Бородин призвал заблокировать аккаунт Навального в соцсети из-за дискредитации там ВС РФ, а также выяснить, как заключённый может публиковать посты из колонии. По его словам, к ответственности нужно привлечь и сотрудников ИК в случае установления их вины.