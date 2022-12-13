Певцов предложил выпустить одежду с Ильёй Муромцем
Певцов после поручения Путина предложил изображать на одежде героев наподобие Ильи Муромца
Первый зампредседателя Комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов предложил популяризировать древнерусского богатыря Илью Муромца, князя Александра Невского и некоторых великих полководцев. Так он отреагировал на поручение президента РФ Владимира Путина о популяризации героев российской истории и фольклора.
Певцов назвал инициативу главы государства блистательной, отметив, что полностью её поддерживает. По его словам, россиян должны окружать не иностранные надписи на футболках, майках и толстовках, а былинные и фольклорные герои.
"Один Илья Муромец, который является и былинным, и фольклорным, и реальным. Первое, что приходит на ум, конечно же, Александр Невский и ряд наших великих полководцев, в первую очередь потому, что это наша великая история", — приводит его слова РИА "Новости".
Напомним, глава государства Владимир Путин распорядился, чтобы изображения героев российской истории и фольклора использовали "при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции и товаров народного потребления". Поручение российского лидера должно быть выполнено кабмином до 15 мая 2023 года.