Певцов предложил выпустить одежду с Ильёй Муромцем

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов предложил популяризировать древнерусского богатыря Илью Муромца, князя Александра Невского и некоторых великих полководцев. Так он отреагировал на поручение президента РФ Владимира Путина о популяризации героев российской истории и фольклора.

Певцов назвал инициативу главы государства блистательной, отметив, что полностью её поддерживает. По его словам, россиян должны окружать не иностранные надписи на футболках, майках и толстовках, а былинные и фольклорные герои.

"Один Илья Муромец, который является и былинным, и фольклорным, и реальным. Первое, что приходит на ум, конечно же, Александр Невский и ряд наших великих полководцев, в первую очередь потому, что это наша великая история", — приводит его слова РИА "Новости".