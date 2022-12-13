Качиньскому сделали выговор за обвинение польских женщин в пьянстве

Комиссия польского парламента по депутатской этике сделала выговор главе правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярославу Качиньскому за его высказывание в отношении женщин. Об этом сообщила представитель комиссии Моника Фалей.

Не так давно во время общения с избирателями Качиньский обвинил в низкой рождаемости женщин, которые, по его словам, "закладывают за воротник".

"Ярослав Качиньский наказан парламентской комиссией по депутатской этике за высказывания политика о "закладывании за воротник". Нельзя издеваться над людьми", — сказала Фалей.

По её словам, согласно правилам, выговор — это наиболее строгое наказание, которое можно применить к польским депутатам.

Стоит отметить, что сам Качиньский своих детей не имеет. Кроме того, он никогда не был женат. Однако в его выступлениях периодически звучат призывы к женщинам больше рожать.