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13 декабря, 13:25

Качиньскому сделали выговор за обвинение польских женщин в пьянстве

Глава правящей партии Польши Качиньский получил выговор за обвинение женщин в пьянстве

<p>Ярослав Качиньский. Обложка © ТАСС / Zuma</p>

Ярослав Качиньский. Обложка © ТАСС / Zuma

Комиссия польского парламента по депутатской этике сделала выговор главе правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярославу Качиньскому за его высказывание в отношении женщин. Об этом сообщила представитель комиссии Моника Фалей.

Не так давно во время общения с избирателями Качиньский обвинил в низкой рождаемости женщин, которые, по его словам, "закладывают за воротник".

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"Ярослав Качиньский наказан парламентской комиссией по депутатской этике за высказывания политика о "закладывании за воротник". Нельзя издеваться над людьми", — сказала Фалей.

По её словам, согласно правилам, выговор — это наиболее строгое наказание, которое можно применить к польским депутатам.

Стоит отметить, что сам Качиньский своих детей не имеет. Кроме того, он никогда не был женат. Однако в его выступлениях периодически звучат призывы к женщинам больше рожать.

Ранее Лайф рассказывал, что бывший скандальный украинский посол в Германии Андрей Мельник вышел из себя после каверзного вопроса представителя Левой партии (Die Linke) Эзги Гюйылдар, назвав её бессовестной.

Максим Плетнёв

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