Роскомнадзор не увидел оснований для разблокировки Twitter в России
Сейчас оснований для разблокировки социальной сети Twitter в России нет. Об этом заявили в пресс-службе Роскомнадзора.
"Оснований для разблокировки упомянутого ресурса нет. Указанный запрос не поступал", — цитирует ТАСС ответ ведомства.
Напомним, ранее депутат Госдумы Антон Ткачёв обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой разблокировать в России "Твиттер". Также парламентарий просит проверить социальную сеть и оценить, как действуют заявленные изменения политики компании.
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