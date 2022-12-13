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13 декабря, 13:22

Роскомнадзор не увидел оснований для разблокировки Twitter в России

Сейчас оснований для разблокировки социальной сети Twitter в России нет. Об этом заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

"Оснований для разблокировки упомянутого ресурса нет. Указанный запрос не поступал", — цитирует ТАСС ответ ведомства.

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Напомним, ранее депутат Госдумы Антон Ткачёв обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой разблокировать в России "Твиттер". Также парламентарий просит проверить социальную сеть и оценить, как действуют заявленные изменения политики компании.

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Shutterstock

Александра Вишнякова

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