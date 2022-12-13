Роскомнадзор не увидел оснований для разблокировки Twitter в России

Сейчас оснований для разблокировки социальной сети Twitter в России нет. Об этом заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

"Оснований для разблокировки упомянутого ресурса нет. Указанный запрос не поступал", — цитирует ТАСС ответ ведомства.