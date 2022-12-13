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13 декабря, 13:25

Россиянин Дмитрий Бивол признан боксёром года по версии WBA

<p>Дмитрий Бивол. Обложка © ТАСС / AP / John Locher</p>

Дмитрий Бивол. Обложка © ТАСС / AP / John Locher

Чемпион в полутяжёлом весе, россиянин Дмитрий Бивол признан Всемирной боксёрской ассоциацией (WBA) боксёром года. Награду бойцу вручил лично президент WBA Хильберто Мендос.

"От имени WBA за то, что вы доказали на ринге, но не только в этом году, а и в предыдущие годы, за ваши упорные усилия и целеустремлённость <...>, за всё, что вы сделали для нас, за то, что вы представляли нас в ранге чемпиона мира, я награждаю вас, Дмитрий, от имени дирекции и всей семьи WBA, званием боксёра года по версии WBA в 2022 году", — обратился к нему Мендос.

Бивол в свою очередь отметил, что очень рад быть частью Всемирной боксёрской ассоциации и WBA дала ему шанс завоевать и защищать титул чемпиона мира.

"Многие пытались его у меня отобрать, и я провёл много боёв за титул WBA. Большое спасибо! И большое спасибо моей команде! Попытаюсь сделать всё, что в моих силах, в 2023 году и в последующие годы", — сказал боксёр.

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Ранее Бивол одержал победу над мексиканцем Хильберто Рамиресом и тем самым защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации. Россиянин после поединка признался, что не считает себя лучшим боксёром в мире. Он также назвал мексиканца достойным боксёром.

Ирина Фальке

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