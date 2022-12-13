МО РФ сообщило о переговорах с Баку для возобновления движения по Лачинскому коридору
Командование российского миротворческого контингента ведёт переговоры с Баку о возобновлении движения гражданских автомобилей по Лачинскому коридору. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Командованием российского миротворческого контингента ведутся переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по дорожному направлению Степанакерт – Горис", — сказано в сообщении.
В Минобороны пояснили, что автомобильная дорога была заблокирована азербайджанской стороной 12 декабря.
Ранее президент России Владимир Путин провёл разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Главы государств обсудили тему трёхсторонних соглашений между Москвой, Баку и Ереваном, включая вопросы, касающиеся ситуации на Южном Кавказе. Стороны также договорились сохранять дальнейшие контакты, сообщили в Кремле.
Минобороны РФ