МО РФ сообщило о переговорах с Баку для возобновления движения по Лачинскому коридору

Командование российского миротворческого контингента ведёт переговоры с Баку о возобновлении движения гражданских автомобилей по Лачинскому коридору. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Командованием российского миротворческого контингента ведутся переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по дорожному направлению Степанакерт – Горис", — сказано в сообщении.

В Минобороны пояснили, что автомобильная дорога была заблокирована азербайджанской стороной 12 декабря.