Минэнерго США объявило о прорыве в области ядерного синтеза

Министерство энергетики США подтвердило данные СМИ о первом в истории получении прироста энергии в ходе реакции термоядерного синтеза. Об этом говорится в пресс-релизе американского Минэнерго.

Учёным Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в Калифорнии удалось получить 3,15 мегаджоуля энергии, затратив на разогрев плазмы 2,05 мегаджоуля. По словам члена Палаты представителей США Зои Лофгрен, это "значительное достижение демонстрирует будущие возможности коммерциализации термоядерной энергии".

"Во времена Второй мировой войны мы разработали проект "Манхэттен" для получения своевременного результата. Вызовы, стоящие перед миром сегодня, даже серьёзнее, чем тогда. Мы должны удвоить усилия и ускорить исследования, чтобы найти новые пути получения чистой и безграничной энергии, которую может обеспечить термоядерный синтез", — отметила она.