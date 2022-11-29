Чёрный день для науки: Почему Большой адронный коллайдер погибает без российского газа Швейцария с прошлого года продумывает планы энергоэкономии, а теперь решилась рискнуть даже легендарным научным комплексом стоимостью 4 миллиарда долларов. 29 ноября, 01:40 Обложка © CERN/Anna Pantelia

Что с Большим адронным коллайдером

Речь идёт о техническом отключении от электроснабжения, которое было запланировано на декабрь 2022 года, но по решению правительства Швейцарии прошло на две недели раньше намеченного срока. Это не полное отключение, потому что полное равносильно "смерти" всемирно известного ускорителя частиц. Задача в том, чтобы законсервировать комплекс, то есть сохранить его жизнеспособность и при этом минимизировать энергозатраты. Соответственно, все научные эксперименты там прекращаются.

В Большом адронном коллайдере, как известно, сталкивают друг с другом пучки элементарных частиц и с помощью специальных детекторов смотрят, что из этого получается. Сталкиваются эти частицы после того, как основательно разгоняются внутри вакуумных труб, построенных в виде колец. Длина окружности главного кольца — почти 27 километров. Разгоняет частицы магнитное поле, для чего комплекс оснащён тысячами сверхпроводящих магнитов. А сверхпроводимость их достигается охлаждением градусов до -200 по Цельсию, для этого нужны криогенные системы. Именно эти "холодильники" и "съедают" больше всего электричества в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), хотя и всё остальное тоже не очень экономично.

В целом ЦЕРН за год потребляет около 1000 ГВт·ч, из них 700 идёт непосредственно на поддержание работы коллайдера. При максимальной нагрузке потребление достигает 200 мегаватт. Для сравнения: Москва потребляет примерно 52 тысячи ГВт·ч в год. То есть, грубо говоря, Большой адронный коллайдер поглощает одну пятидесятую долю того электричества, которое поглощает Москва, и добрых 10% (одну десятую) того, что потребляет центральный регион Швейцарии (кантон Женева) с населением 460 с лишним тысяч человек. Напомним, ускоритель построен на границе Швейцарии и Франции. При этом собственных источников энергии ЦЕРН не имеет, разве что дизельные генераторы на крайний случай. Таким образом, ускоритель питается за счёт правительства.

Почему коллайдер пострадал

Фото © CERN

Казалось бы, ископаемое топливо составляет малую долю в общем объёме источников электроэнергии в Швейцарии. Примерно половину всего электричества там вырабатывают ГЭС, ещё процентов 40 — АЭС, плюс есть солнечные и ветряные электростанции. Таким образом, доля газа — это лишь несколько процентов.

Похожая ситуация и во Франции: там три четверти всего электричества даёт атомная энергетика, а на втором месте гидроэнергетика. Французская сеть ГЭС — крупнейшая в Европе.

Но есть нюанс. Дело в том, что многие французы и швейцарцы топят газом. В принципе, можно и электрообогреватели использовать, но газ дешевле. Больше 40% всего потребляемого газа в Швейцарии идёт на отопление. И ровно столько же всего потребляемого газа в Швейцарии — это газ российский. Соответственно, если этой доли топлива европейская страна лишается, то, чтобы не замерзать, нужно переходить на электрообогреватели, а электрообогреватели должны чем-то питаться.

И всё это в Европе предвидели: правительство Швейцарии ещё в октябре 2021 года разослало всем компаниям страны просьбу перейти на режим экономии электричества. В феврале 2022 года в стране одобрили план по сохранению части вырабатываемой на гидростанциях энергии в резерве на чёрный день. Обозначена необходимость строительства запасных электростанций. В мае решено увеличить запасы воды в хранилищах ГЭС и создать газовый резерв в объёме 15% годового потребления. А осенью людей попросили убавить отопление, не расходовать попусту горячую воду, выключать за собой свет и использовать только самые нужные электроприборы. Похоже, под категорию не самого необходимого "электроприбора" в масштабах Европы в конце концов подпал Большой адронный коллайдер.

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Впрочем, ситуация с энергоснабжением ЦЕРН в целом в том же беспорядке, что и всегда, заверил в интервью Лайфу российский физик, доктор физико-математических наук Игорь Голутвин. Он руководит в ЦЕРН работой российской группы учёных.

— Проблемы с электричеством были всегда. Я там работаю 50 лет, и всегда там проблемы, и всегда это проблемы с Францией. Там горы рядом, и, как грозы начинаются, так отключается электричество. Поэтому всё сваливать на какие-то санкции неправильно. Французские электросети очень плохие. Франция в этом смысле очень безалаберная страна, инфраструктура там не в порядке, — рассказал профессор.

Заслуженный деятель науки России выразил убеждение, что знаменитому ускорителю частиц полная гибель не грозит.

— Это игрушка, которая стоит много миллиардов долларов, поэтому никто её выкидывать не будет. Такими игрушками не бросаются, — сказал учёный.

Авторы Адель Романенкова