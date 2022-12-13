Рада одобрила санкции против экс-капитана сборной Украины Анатолия Тимощука

Верховная рада призвала Совет национальной безопасности и обороны ввести санкции против 56 известных спортсменов. Соответствующее постановление уже принято. В списке большинство россиян, в том числе футболист Дмитрий Тарасов, фигуристка Камила Валиева, Александр Поветкин, Николай Валуев, но есть и украинец — это экс-капитан сборной Незалежной по футболу, а ныне помощник главного тренера петербургского ФК "Зенит" Анатолий Тимощук.

"В связи с имеющимися и потенциальными угрозами национальным интересам и национальной безопасности Украины <…> Верховная рада Украины постановляет: <…> одобрить и внести на рассмотрение СНБО Украины предложения по применению к лицам, приведённым в приложении к настоящему постановлению, <…> персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится на сайте парламента Украины.

Рада предложила блокировку их активов, аннулирование лицензий на занятия профессиональной деятельностью, запрет на использование электронных сетей и передачи прав интеллектуальной собственности, а также прекращение всех контактов со спортсменами. Кроме того, попавшим под санкции будет запрещено приезжать на Украину.