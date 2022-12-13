Британский генерал рассказал о тайных операциях королевских морпехов на Украине

Британские морпехи принимали участие в тайных операциях на Украине, признался генерал-лейтенант армии страны Роберт Маговен. По его словам, изначально военнослужащие 45-го батальона специального назначения в составе 3-й бригады королевских ВС были отправлены в Киев из Норвегии, где занялись эвакуацией британского посольства. Второй раз они очутились в Незалежной в апреле и обеспечивали безопасность дипломатической миссии.

"Оба раза батальон поддерживал иные секретные операции в чрезвычайно сложной обстановке и с высоким уровнем политических и военных рисков", — цитирует его газета The Times.

Также Маговен заявил, что Великобритания продолжит обучать украинских морпехов. Он напомнил, что страна уже "была серьёзно вовлечена в процесс обучения сотен украинских военных этим летом".