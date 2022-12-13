Британский генерал рассказал о тайных операциях королевских морпехов на Украине
The Times: Генерал Маговен заявил об участии британских морпехов в тайных операциях на Украине
Британские морпехи принимали участие в тайных операциях на Украине, признался генерал-лейтенант армии страны Роберт Маговен. По его словам, изначально военнослужащие 45-го батальона специального назначения в составе 3-й бригады королевских ВС были отправлены в Киев из Норвегии, где занялись эвакуацией британского посольства. Второй раз они очутились в Незалежной в апреле и обеспечивали безопасность дипломатической миссии.
"Оба раза батальон поддерживал иные секретные операции в чрезвычайно сложной обстановке и с высоким уровнем политических и военных рисков", — цитирует его газета The Times.
Также Маговен заявил, что Великобритания продолжит обучать украинских морпехов. Он напомнил, что страна уже "была серьёзно вовлечена в процесс обучения сотен украинских военных этим летом".
Лайф писал, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в продолжении поставок зенитных установок и ракет ПВО. В ходе телефонного разговора лидеры двух стран также обсудили российские удары по инфраструктуре Украины.
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