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Опубликовано 13 декабря 2022, 17:24

Британский генерал рассказал о тайных операциях королевских морпехов на Украине

The Times: Генерал Маговен заявил об участии британских морпехов в тайных операциях на Украине

Британские морпехи принимали участие в тайных операциях на Украине, признался генерал-лейтенант армии страны Роберт Маговен. По его словам, изначально военнослужащие 45-го батальона специального назначения в составе 3-й бригады королевских ВС были отправлены в Киев из Норвегии, где занялись эвакуацией британского посольства. Второй раз они очутились в Незалежной в апреле и обеспечивали безопасность дипломатической миссии.

"Оба раза батальон поддерживал иные секретные операции в чрезвычайно сложной обстановке и с высоким уровнем политических и военных рисков", цитирует его газета The Times.

Также Маговен заявил, что Великобритания продолжит обучать украинских морпехов. Он напомнил, что страна уже "была серьёзно вовлечена в процесс обучения сотен украинских военных этим летом".

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Лайф писал, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак заверил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в продолжении поставок зенитных установок и ракет ПВО. В ходе телефонного разговора лидеры двух стран также обсудили российские удары по инфраструктуре Украины.

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Матвей Шандрыголов
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