Бывший аналитик ЦРУ описал Зеленского цитатой Путина
Бывший аналитик ЦРУ Макговерн назвал Зеленского хорошим актёром, но плохим политиком
Президента Украины Владимира Зеленского можно назвать хорошим актёром, но этого качества недостаточно для успешной политической карьеры. Такое мнение выразил в эфире новостной программы The Jimmy Dore Show бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
"Он был хорошим комиком и отличным актёром, давайте посмотрим правде в глаза", — сказал специалист.
Однако со своими задачами в роли политика Зеленский не справился, и конфликт с Россией — прямое тому доказательство, добавил Макговерн. Он подчеркнул, что пока что во главе киевского правительства стоит американская марионетка, которую держат у власти до тех пор, пока она выполняет то, что потребуют.
"У Зеленского нет выбора, кроме как играть свою роль, и он хорошо с ней справляется, <...> но скоро ему придётся осознать, что это не продлится долго", — заключил аналитик.
Ведущий шоу Джимми Дор согласился и отметил, что сама возможность для юмориста "стать настоящим игроком на мировой арене" ему нравится, но ему стыдно от одной мысли, что "единственный парень, которому это удалось, погряз в коррупции и втянул страну в кризис".
О былой успешной карьере юмориста на студии "Квартал 95" также ранее напомнил ведущий телеканала Fox News Трейс Галлахер. Обсуждая выступление британского комика-трансгендера Джордана Грея, он отметил, что нечто подобное исполнил в 2016 году Зеленский в своей миниатюре "Игра на рояле без рук".
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