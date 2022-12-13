Президента Украины Владимира Зеленского можно назвать хорошим актёром, но этого качества недостаточно для успешной политической карьеры. Такое мнение выразил в эфире новостной программы The Jimmy Dore Show бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

"Он был хорошим комиком и отличным актёром, давайте посмотрим правде в глаза", — сказал специалист.

Однако со своими задачами в роли политика Зеленский не справился, и конфликт с Россией — прямое тому доказательство, добавил Макговерн. Он подчеркнул, что пока что во главе киевского правительства стоит американская марионетка, которую держат у власти до тех пор, пока она выполняет то, что потребуют.

"У Зеленского нет выбора, кроме как играть свою роль, и он хорошо с ней справляется, <...> но скоро ему придётся осознать, что это не продлится долго", — заключил аналитик.

Ведущий шоу Джимми Дор согласился и отметил, что сама возможность для юмориста "стать настоящим игроком на мировой арене" ему нравится, но ему стыдно от одной мысли, что "единственный парень, которому это удалось, погряз в коррупции и втянул страну в кризис".